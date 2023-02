News von Trading-Treff.de DAX bekommt negativen Schwung der Wall Street mit. Welche| Trading-Ideen stehen zur Wochenmitte am 22.02.2023 parat? Verspätetet DAX-Wochenstart mit Vola Auf diesen Rutsch in den Handelsbereich vom Freitag hatten viele Marktteilnehmer:innen nicht auf der Agenda. Denn die Woche begann sehr ruhig und brachte keine nennenswerte Veränderung beim DAX per Schlusskurs hervor. Um so dynamischer startete der Dienstag und brachte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...