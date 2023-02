Nachdem die Microsoft-Aktie in der vergangenen Woche 1,9% an Wert verloren hatte, gaben die Kurse gestern um weitere 2,1% nach. Rückblick: Die Microsoft-Papiere waren Anfang Februar über die 200-Tage-Linie gesprungen und aus dem breiten Abwärtstrendkanal nach oben ausgebrochen. In der Folge stiegen die Notierungen am 8. Februar in der Spitze bis auf ...

