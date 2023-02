Anfang vergangener Woche hatte der Goldexplorer Pasofino Gold Ltd. (TSX-V: VEIN, WKN: A2PUFS; ISIN: CA7026571074) angekündigt, gemeinsam mit dem Optionsgeber Hummingbird Resources plc. einen Strategieprüfungsprozess zur Neubewertung des Projektes "Dugbe" in Liberia einzuleiten. In diesem Kontext hatte das Unternehmen aus Toronto bereits darauf hingewiesen, dass dies gegebenenfalls mit dem Engagement einer neuen Finanzberatung einherginge. Hierzu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...