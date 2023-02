Hannover (ots) -Der Hamburger Kongressveranstalter FLEET Events (https://www.fleet-events.de/), das Beratungshaus MBmedien (https://mbmedien.group/) und Heise Medien (https://www.heise-gruppe.de/artikel/Heise-Medien-3904998.html) gehen eine strategische Partnerschaft, um für IT-Entscheider*innen im Mittelstand neue Informations- und Austauschplattformen zu schaffen.Unter der Dachmarke MITEXX (Mittelstands-IT-Expertise & Xpo) bündeln sie eine große Fachkonferenz am Hauptstandort Mainz, unterjährige Events in den Regionen, 360°-Content-Angebote auf MITEXX.de (https://www.mitexx.de/) sowie erstklassige IT-Karriere- und -Talentpools inklusive E-Learning und Weiterbildungsmöglichkeiten. Dabei kombinieren sie die Vorteile einer digitalen Content-Plattform mit den Emotionen echter Begegnungen und Erlebnisse.Thomas Köhl, Geschäftsführer FLEET Events: "Ich freue mich außerordentlich, dass wir mit der MBmedien Group und Heise Medien Partner an unserer Seite haben, die absolute Experten in ihren Bereichen sind. In dieser Zusammenarbeit können wir Angebote schaffen, die gleichzeitig zielgruppennah und performancegetrieben sind."Die MITEXX Content-Plattform hält die Inhalte der Konferenz und zum permanenten Abruf im Internet bereit. Darüber hinaus haben die Partner der MITEXX Content-Plattform die Möglichkeit, Whitepaper, Studien, E-Books und weiteres zu veröffentlichen. Die Zielgruppe der IT-Entscheider*innen erhält dadurch Zugang zu einer noch nie dagewesenen Sammlung an Fachinformationen."Es ist das datengetriebene Herz von MITEXX, das die Marke so besonders macht", sagt Stefan Lüschow, Geschäftsführer MBmedien. "Mit unserer Datenbank erreichen wir nahezu jedes mittelständische Unternehmen in Deutschland und laden ITler dazu ein, sich an MITEXX zu beteiligen."Mit dem Standort Mainz soll ein Zeichen gesetzt werden: für den Mittelstand und für die Entwicklung und Innovationskraft der Regionen. Mainz ist eine vielfältige Stadt in strategisch guter Lage. Das weitläufige und historische Areal der Alten Waggonfabrik in Mainz, auf dem die MITEXX Fachkonferenz stattfindet, soll der Zielgruppe eine inspirierende Umgebung bieten, um sich zu den Topthemen der Mittelstandsdigitalisierung auszutauschen, zu lernen und das Netzwerk zu pflegen.Jörg Mühle, Mitglied der Geschäftsleitung von Heise Medien, erklärt: "Wir sind mit unseren Medienmarken c't, iX und heise online seit langer Zeit führend bei der Zielgruppe der IT-Entscheider*innen im Mittelstand. Außerdem konnten wir die Attraktivität des Angebotsportfolios von MITEXX durch unsere Expertise im Bereich IT-Talents und Karriere noch einmal deutlich steigern, sowohl für unsere Teilnehmenden als auch für unsere Partner."Der Deutsche IT-Leitungskongress (DILK) hat viele Jahre als feste Größe innerhalb der Events für IT-Entscheider*innen stattgefunden. Nun überführen seine Veranstalter den Kongress in MITEXX."Mit dem Deutschen IT-Leitungskongress bringen wir eine starke Marke ein, die in MITEXX aufgehen wird. MITEXX richtet sich an IT-Entscheider*innen im Mittelstand und eröffnet zugleich Angebote, die sich an eine dynamische Gruppe von Nachwuchs-ITlern richten", betont Ruben Doppelstein, projektverantwortlicher Business Owner bei FLEET Events. Er ergänzt: "Der Zeitgeist einer inklusiven IT von morgen bedeutet, sich auch Themen wie Nachwuchsförderung, Chancengleichheit und Nachhaltigkeit zu widmen und diese ins Zentrum allen Handelns zu stellen. Ein derartiges Angebot ist in Deutschland neu und einmalig."Die Konferenz findet am 9. und 10. November 2023 in Halle 45 in Mainz statt. Adresse: Hauptstraße 17-19, 55120 Mainz. Konferenztickets ab 499 EUR zzgl. MwSt.Mehr Informationen unter: www.MITEXX.de (https://www.mitexx.de/). Pressekontakt FLEET Events: Laura Müller, E-Mail: presse@MiTEXX.de, Telefon: + 49 40 66906-900Pressekontakt:Sylke WildePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitHeise Mediensy@heise.de0511 5352-290Original-Content von: Heise Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9679/5447118