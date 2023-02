Hannover (www.anleihencheck.de) - In einem durch die extrem dynamische Emissionstätigkeit aus dem Euroraum geprägten Marktumfeld mutet es zuweilen an, dass es hier zu Verdrängungseffekten gekommen sein könnte, so Dr. Frederik Kunze und Melanie Keine von der NORD/LB.Nunmehr dürfen wir im noch vergleichsweise jungen Jahr 2023 den ersten Covered Bond im EUR-Benchmarkformat aus Schweden begrüßen, so die Analysten der NORD/LB. Erstmals seit dem September 2022 sei ein Institut aus diesem Land auf die Investoren zugegangen. Die SEB habe zum Wochenstart ihren Deal (ISIN XS2592234749/ WKN A3LESB) über EUR 1,5 Mrd. (5,2y) bei einem Reoffer-Spread von ms +15 Bp platziert und damit eine rechnerische NIP von zwei Basispunkten über Fair Value gezahlt. ...

