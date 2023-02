Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Iberdrola (ISIN ES0144580Y14/ WKN A0M46B) gibt Ergebnisse für das Gesamtjahr 2022 bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Ignacio Galán, Executive Chairman von Iberdrola, kommentierte die Ergebnisse: "In einem sehr schwierigen Umfeld haben wir die Iberdrola-Gruppe geografisch weiter diversifiziert und damit erneut zu einem stabilen Wachstum geführt. Die Auswirkungen der Energiekrise in der EU wurden durch starke operative Leistungen in allen anderen Märkten, vor allem in den USA und Brasilien, mehr als ausgeglichen. Dank des wirtschaftlich resilienten Geschäftsmodell von Iberdrola konnten wir solche Ergebnisse erzielen und gleichzeitig mit der starken Cashflow-Generierung und unserem kontinuierlichen Zugang zu den Kapitalmärkten unsere Finanzkraft und Liquidität verbessern." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...