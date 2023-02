Auch nach knapp einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine weiter und daran wird sich so schnell wohl leider auch nichts ändern. Am gestrigen Dienstag ließ Russlands Machthaber Wladimir Putin unmissverständlich zu verstehen geben, dass er von seinen mehr als fragwürdigen Zielen nicht abrücken wird und damit auch seine Truppen die Ukraine erstmal nicht verlassen werden.In einer neuerlichen Rede wetterte Putin mal wieder munter gegen den Westen, sieht sich und sein Land als Opfer und schiebt den Krieg in der Ukraine dem Westen und den USA in die Schuhe. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...