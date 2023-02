Die Heizölpreise sind im Vortagesvergleich in Österreich leicht gefallen, in Deutschland leicht und in der Schweiz moderat gestiegen. Die gestrigen Reden der Präsidenten der USA und Russlands deuten auf einen weiterhin langfristig andauernden Krieg in der Ukraine hin. Laut Eurostat hat die EU als gesamtes im bisherigen Winter ca. 19,3 Prozent Gas eingespart. Die Rohölpreise haben im Vortagesvergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...