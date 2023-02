EQS-News: Medios AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresbericht

Medios AG: Rekord-Umsatz und -Ergebnis - Prognose 2022 erreicht; weiteres Wachstum im Geschäftsjahr 2023 erwartet



Pressemitteilung Medios AG: Rekord-Umsatz und -Ergebnis - Prognose 2022 erreicht; weiteres Wachstum im Geschäftsjahr 2023 erwartet Vorläufige Zahlen 2022 und Ausblick für 2023 Konzernumsatz 2022 mit ca. 1,6 Mrd. € am oberen Ende der Prognose

2022 steigt um 43 % auf rund 55 Mio. € bei gleichzeitig deutlicher Verbesserung der EBITDA-pre -Marge auf ca. 3,4 % (VJ. 2,8 %) Starker operativer Cashflow im Jahr 2022 von über 37 Mio. € trotz belastender Einmaleffekte

Deutliche Ausweitung des Vertriebsnetzwerks auf derzeit rund 700 spezialisierte Partnerapotheken

Neue Labore erweitern Herstellungskapazität substanziell

Solide Liquidität sowie Konsortialkredit über 75 Mio. € für mindestens fünf Jahre zur Finanzierung des zukünftigen Wachstums und zur aktiven Teilnahme an der Marktkonsolidierung

Prognose 2023: Umsatzsteigerung auf bis zu 1,8 Mrd. €, EBITDA-pre1-Anstieg auf bis zu 63 Mio. € Berlin, 22. Februar 2023 - Auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen ist die Medios AG ("Medios"), der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland, im Geschäftsjahr 2022 erneut stark gewachsen. Im Zeitraum von Januar bis Dezember 2022 stieg der Konzernumsatz durch anorganisches und organisches Wachstum nach vorläufigen Zahlen (IFRS) um ca. 18,7 % auf ca. 1,61 Mrd. € (Vj. 1,36 Mrd. €) und liegt damit am oberen Ende der Prognose. Das EBITDA pre1 verbesserte sich überproportional um 42,8 % auf 54,9 Mio. € (Vj. 38,4 Mio. €). Damit erreicht Medios die Prognosen für 2022. Die EBITDA-pre1-Marge stieg dadurch deutlich auf 3,4 % (Vj. 2,8 %). Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Medios AG: "Der Verlauf des Geschäftsjahres 2022 stellte uns mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine, der gestiegenen Inflation, hohen Energiekosten sowie regulatorischen Änderungen vor einige Herausforderungen. Umso mehr freut es mich, dass wir gemeinsam als Team trotz der wenig kalkulierbaren äußeren Einflussfaktoren, ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 vorzeigen können. Mit der Integration der NewCo Pharma Gruppe haben wir unsere einzigartige Stellung als flächendeckendes Netzwerk von GMP-Laboren in Deutschland nachhaltig gestärkt und die Weichen für weiteres Wachstum und eine nachhaltige Erhöhung der Profitabilität gestellt. Als klarer Markführer haben wir die Erfahrung und kritische Größe, um mit den üblichen Herausforderungen im wachsenden Spezialpharma-Markt umzugehen. So steht für uns auch das Jahr 2023 weiterhin im Zeichen des Wachstums." Positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2023

Medios erwartet ein anhaltend dynamisches Wachstum aufgrund der hohen Nachfrage nach Specialty Pharma Arzneimitteln. Rückenwind erhält die Medios AG zudem durch den anhaltenden Trend der Marktkonsolidierung - insbesondere durch die Übernahme von Herstellungsvolumina von Apotheken. Diese Entwicklung wird nach Einschätzung von Medios durch regulatorische Änderungen beschleunigt. Im Geschäftsjahr 2023 rechnet Medios daher mit einem Konzernumsatz in Höhe von 1,6 - 1,8 Mrd. €, was einem Anstieg von bis zu 11,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das EBITDA pre1 wird sich voraussichtlich im Bereich von 56 - 63 Mio. € bewegen. Das repräsentiert ein Wachstum von bis zu 14,8 % im Vergleich zum Vorjahr. Daraus ergibt sich eine weiter steigende EBITDA-pre1-Marge. Zu dem bei der EBITDA-pre1-Prognose für 2023 adjustierten Sonderaufwand zählen - wie im Vorjahr - Aufwendungen für Aktienoptionen und M&A-Aktivitäten sowie einmalige performanceabhängige Zahlungen zur Übernahme von Herstellungsvolumina in den Jahren 2023 und 2024 (in erwarteter Höhe von jeweils 5,7 Mio. €), die Teil der Kooperationsvereinbarung im Rahmen der im Januar 2023 abgeschlossenen bbw-Transaktion sind. Die Wachstumsstrategie von Medios basiert auf drei Säulen: Neben der Stärkung des Kerngeschäfts in Deutschland beabsichtigt das Unternehmen die Expansion der Arzneimittelherstellung ins europäische Ausland. Zudem plant Medios eine weitere Diversifizierung des Geschäftsmodells durch den Einstieg in die Herstellung von personalisierter Medizin. Mit dieser Strategie soll mittelfristig der Umsatz auf über 2 Mrd. € gesteigert werden - bei einer EBITDA-pre1-Marge im mittleren einstelligen Bereich. 1 EBITDA ist definiert als Konzernergebnis vor Abzug von Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Das EBITDA pre ist bereinigt um Sonderaufwendungen für Aktienoptionen und Aufwendungen für M&A-Aktivitäten sowie ab 2023 zusätzlich um einmalige performanceabhängige Zahlungen zur Übernahme von Herstellvolumina. ------------------- Über Medios AG Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken. Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). www.medios.ag Kontakt Claudia Nickolaus Head of Investor & Public Relations, ESG Communications Medios AG Heidestraße 9 | 10557 Berlin T +49 30 232 566 800 c.nickolaus@medios.ag www.medios.ag Anna Höffken Senior Consultant Investor & Public Relations Kirchhoff Consult AG Borselstraße 20 | 22765 Hamburg T +49 40 609 186 34 anna.hoeffken@kirchhoff.de www.kirchhoff.de Disclaimer Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und der Verfügbarkeit finanzieller Mittel.

