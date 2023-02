Der deutsche Aktienmarkt wird durch Sorgen um Zinssätze belastet, wobei der Dax sich jedoch von den schwachen Vorgaben aus den USA und Asien abhebt. Er bewegt sich weiterhin in einer Seitwärtsbewegung mit einem Widerstand bei 15.659 Punkten und Unterstützung zwischen 15.250 und 15.275 Zählern. Die US-Investoren erwarten angesichts der Veröffentlichung der heutigen Fed-Protokolle eine weitere Straffung der Geldpolitik, was bereits zu den höchsten Verlusten an der Wall Street seit Dezember führte.

