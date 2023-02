Die Advanzia Bank hebt den Zins für Tagesgeld auf 2,2 Prozent an. Die Advanzia Bank hat den Zinssatz für Tagesgeld von zuvor 2,0 Prozent auf nun 2,2 Prozent angehoben. Die Verzinsung gilt für eine Laufzeit von vier Monaten, danach fällt der Zins auf den Satz für Bestandskunden von 0,90 Prozent. Mit beiden Zinssätzen bietet das Finanzinstitut mit Sitz in Munsbach in Luxemburg eine vergleichweise hohe Verzinsung. Die Zinsen werden zudem monatlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...