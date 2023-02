Küsnacht (www.fondscheck.de) - Barbara Angehrn Pavik wird an der Generalversammlung vom 21. März 2023 als neues Mitglied des Verwaltungsrates vorgeschlagen, so die Bellevue Group AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit ihrer umfassenden Erfahrung im Healthcare-Bereich wird Barbara Angehrn Pavik die Expertise im Verwaltungsrat weiter stärken. Nach 16 Jahren als Verwaltungsrat von Bellevue wird sich Daniel Sigg an der Generalversammlung 2023 nicht mehr zur Wiederwahl stellen. ...

