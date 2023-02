Steinhoff scheint in einem gigantischen Berg an Schulden zu versinken und jahrelang warteten Anleger vergeblich darauf, dass das Unternehmen zumindest einen Plan vorlegt, um damit irgendwie umzugehen. Mittlerweile haben die Verantwortlichen ihre Vorstellung des weiteren Kurses vorgelegt. Von einer Rettung kann dabei aus Sicht der Aktionäre aber kaum die Rede sein.Bereits im Dezember informierte Steinhoff (NL0011375019) darüber, dass den Gläubigern der Großteil der Unternehmensanteile zukommen solle. 80 Prozent einer neuen Gesellschaft soll in deren Hände ...

Den vollständigen Artikel lesen ...