American Express - Pullback als Einstiegschance in die Aktie des Kreditkartenunternehmens!

Symbol: AXP ISIN: US0258161092



Rückblick: American Express ist einer der weltweit größten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen. Mit über 100 Millionen eingesetzten Karten ist das Unternehmen auch einer der führenden Anbieter von Kreditkarten. Nachdem die Aktie monatelang seitwärts lief, sahen wir im Jänner ein GAP-Up und den weiteren Anstieg des American Express-Papiers. Diese starke Bewegung wird jetzt gerade korrigiert.

Meinung: American Express trifft einerseits mit seinen Buy Now, Pay Later-Lösungen den Zahn der Zeit. Andererseits haben die Menschen wieder Vertrauen in das Reisen gewonnen. American Express profitiert dabei von den steigenden Buchungszahlen. Charttechnisch könnte sich nach dem Pullback eine gute Einstiegsmöglichkeit in die Aktie des Kreditkartenunternehmens ergeben. Sollten nach dem Rücksetzer zum EMA-20 die Bullen wieder das Ruder übernehmen, könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein. Geht der Abverkauf hingegen weiter, könnte man sich im Bereich des EMA-50 oder nach einem möglichen GAP-Close auf die Lauer legen.

Chart vom 21.02 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 173.48 USD



Setup: Wenn die Aktie des Kreditkartenunternehmens wieder Stärke zeigt, könnte man eine Long-Position aufbauen. Der Stopp-Loss ließe sich nach dem Entry unterhalb des EMA-20 platzieren.

Meine Meinung zu American Express ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in AXP



