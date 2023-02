Berlin (www.anleihencheck.de) - Handele niemals gegen den Kurs der Notenbank: Diese eherne Regel ignoriert man derzeit am deutschen Aktienmarkt. Aber nicht am deutschen Anleihemarkt. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) zeigt, dass die erfahrenen Bond-Trader weitere Zinserhöhungen erwarten und keine Zinswende, so die Experten von LYNX Broker. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...