Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wachstumsschwäche und hohe Inflation werden die Tschechische Zentralbank auch 2023 vor schwierige Entscheidungen stellen, so die Analysten der Helaba.Die Tschechische Krone profitiere derweil von der Stabilitätsorientierung der Politik. Während 2022 mit einem BIP-Wachstum von 2,5% dank eines schwungvollen ersten Halbjahrs besser gelaufen sei als zunächst erwartet, dürfte die Wachstumsbilanz in diesem Jahr schwächer ausfallen. Die stark exportorientierte Volkswirtschaft mit ihrem Schwerpunkt auf der Automobilindustrie sei davon abhängig, dass sich die Entspannung in den globalen Lieferketten fortsetze. Hier bringe die erratische Politik Chinas einige Unsicherheit, deutlich abzulesen an der skeptischen Einschätzung der Auftragslage und dem noch gebremsten Geschäftsklima. Die geplante Ansiedlung von Zulieferbetrieben außerhalb Chinas dürfte für Entspannung sorgen, benötige aber Zeit. ...

