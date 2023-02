Hannover (www.anleihencheck.de) - Die von uns betrachtete Handelswoche (Mittwoch bis Dienstag) bot erneut eine Vielzahl an Neuemissionen aus den unterschiedlichsten Jurisdiktionen, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, Jan-Phillipp Hensing und Valentin Jansen von der NORD/LB im Kommentar zum SSA-Markt.Drei Mandatierungen kommentierten wir bereits in der letzten Ausgabe, die Vermarktungen der Anleihen starteten sogleich am Mittwoch, so die Analysten der NORD/LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...