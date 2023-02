Für manche war die Nachricht nur eine Frage der Zeit. Der Berliner Onlinehändler Zalando setzt den Rotstift an, "mehrere hundert Stellen" (rd. 5% d. Belegschaft; v.?a. in der Verwaltung) fallen weg. Die Co-CEOs David Schneider und Robert Gentz stimmten ihre Mitarbeiter auf Effizienzmaßnahmen und anstehende Verhandlungen mit Arbeitnehmervertretern ein. In H1 2022 erzielte das DAX-Unternehmen bei 2,6 Mrd. Euro Umsatz ein bereinigtes EBIT von 77 Mio. und einen Gewinn von mageren 14 Mio. Euro.Ende 2021 hatte Zalando noch den breiten Ausbau seiner Logistikkapazitäten durch zwei neue Zentren in Polen (4 300 Arbeitsplätze), sowie je eines in Frankreich und im hessischen Gießen (1 700 Arbeitsplätze) angekündigt. Das größere Zentrum in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...