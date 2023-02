Das SAF HOLLAND-Comeback läuft Richtung Kursverdoppler. Auch hier war die Kurstendenz im Sommer 2022 bis 6 € völlig irrational. Wir berichteten und nutzen den Abverkauf konsequent. Der Spezialist bei Achsen für Lkw-Anhänger sowie Federungssysteme, Sattel- und Anhängerkupplungen ist auf dem besten Wege mit der HALDEX-Übernahme ein globaler Champion für fahrwerksbezogene Nutzfahrzeugsysteme zu werden. Eine Kapitalerhöhung dafür ist nicht mehr zwingend erforderlich. 18 % organisches Wachstum 2022 auf 1,57 Mrd. € ist ein Spitzenwert. Die Marge konnte sogar von 8,5 auf 9 % verbessert werden. Das Vorsteuerergebnis zog um gut 41 % auf 88,5 Mio. € an. Alles liegt deutlich über den Erwartungen. Nun kommt es auf die Prognose 2023 am 30. März an. Unter Berücksichtigung der Tendenz im vierten Quartal rechnen wir mit einem soliden Ausblick. Jedenfalls: Die Story stimmt, und KGV 7,5 für 2023 bleibt keine Herausforderung. Unter www.bernecker.info gibt es gibt es im Newspilot die aktuelle Markttechnik.



Volker Schulz



Der Aktionärsbrief www.bernecker.info





