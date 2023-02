Die Fast-Food-Franchisekette Subway hat den Aufbau von "Ladeoasen" für E-Autos in den USA angekündigt. In Kooperation mit dem Ladelösungsanbieter GenZ EV Solutions will Subway noch in diesem Jahr erste Schnellladeparks an ausgewählten Standorten errichten. Die Ladeparks namens "Subway Oasis" sollen weit mehr bieten als Schnellladesäulen - Solardächer, Picknicktische, WLAN-Zugang, Toiletten, Grünflächen ...

