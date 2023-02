Volkswagen Nutzfahrzeuge hat an seinem Stammwerk in Hannover insgesamt 450 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge errichtet. Auf den Parkplätzen für Beschäftigte stehen insgesamt 297 Ladepunkte zur Verfügung, 153 sind auf dem Werksgelände installiert. Der Großteil sind AC-Ladesäulen mit 11 bis 22 kW Leistung. Es gibt aber auch fünf DC-Ladesäulen mit bis zu 150 kW, wie es in der Mitteilung von VWN heißt. ...

