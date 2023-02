Der französische Autobahnbewirtschafter Vinci Autoroutes hat vier von Allego errichtete und betriebene Schnellladeparks eröffnet. An jedem Standort gibt es nicht nur CCS-Schnelllader, sondern auch einen CHAdeMO- und AC-Ladepunkt. Diese befinden sich in Les Brouzils und Chavagnes auf beiden Seiten der A83 kurz vor Nantes, in Rouillé Pamproux Nord auf der A10 kurz vor Niort aus Richtung Paris kommend ...

