LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen zum vierten Quartal von 780 auf 840 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Aman Rakkar sieht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Aufwärtspotenzial für die Gewinne und die Kapitalrückflüsse der britischen Bank. Für 2025 steigt seine Gewinnerwartung je Aktie um zwei Prozent, womit er auch die Zielanhebung begründete. Bis 2025 könnte ein Drittel der Marktkapitalisierung an die Aktionäre zurückgeflossen sein./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2023 / 21:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2023 / 05:10 / GMT

GB0005405286