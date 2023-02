DJ BASF will israelische Technik für Batterierecycling nutzen

FRANKFURT (Dow Jones)--Beim geplanten Batterierecycling von BASF am Standort Schwarzheide in Brandenburg soll ein neuartiges hydrometallurgisches Verfahren des israelischen Unternehmens Tenova Advanced Technologies zum Einsatz kommen. Die Planungen sehen vor, dass noch in diesem Jahr eine Prototypanlage zur Rückgewinnung von Lithium nach diesem Verfahren in Betrieb genommen wird, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Unternehmen heißt. Ziel ist es, das hydrometallurgische Recyclingverfahren zu optimieren.

BASF will in Schwarzheide ein Batterierecycling aufbauen. Dabei geht es um die Rückgewinnung von wertvollen Metallen wie Nickel, Kobalt und Lithium. Es wird damit gerechnet, dass mit einer stark wachsenden Zahl von Elektroautos die Batteriematerialien knapp und teuer werden.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2023 08:27 ET (13:27 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.