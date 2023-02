Die US-Börsen dürften am Mittwoch einen Stabilisierungsversuch starten. Der Dow Jones notiert 30 Minuten vor dem Handelsstart bei 33.182 Punkten, was ein Plus von 0,16 Prozent bedeutet. Am Vortag war er wegen anhaltender Zinssorgen der Anleger mit einem Abschlag von gut zwei Prozent aus dem verlängerten Wochenende gekommen. Auch im Technologiesektor zeichnet sich ab, dass die Kurse zunächst nicht weiter fallen. Der von dieser Branche geprägte Nasdaq 100 notiert 0,30 Prozent höher bei 12.097 Zählern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...