Reichlich Nachrichten zum Umbau und der künftigen Struktur von Gesundheitskonzern Fresenius und seiner Dialyse-Tochter FMC sorgen am Mittwoch an der Börse für gegenläufige Entwicklungen. Während FMC mit einem Kursplus von mehr als 12 Prozent an der DAX-Spitze steht, sackt die Mutter-Aktie kräftig ab. Hintergünde und Analystenstimmen. Die kriselnde Dialyse-Tochter FMC hat dem Gesundheits- und Klinikkonzern Fresenius schwache Geschäftszahlen beschert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...