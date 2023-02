DJ Belgiens Geschäftsklima im Februar leicht aufgehellt

BRÜSSEL (Dow Jones)--Das belgische Geschäftsklima hat sich im Februar leicht aufgehellt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index um 0,7 Punkte auf minus 12,8. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf minus 11,8 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei minus 13,5 notiert hatte. Zur Ermittlung des Geschäftsklimas befragt die belgische Notenbank rund 4.500 Unternehmen.

Die Zuversicht im verarbeitenden Gewerbe stieg, da sich die Lagerbestände verbesserten, und im Baugewerbe wurde sie durch die Erwartung einer höheren Nachfrage und einer stärkeren Auslastung der vorhandenen Anlagen gefördert.

Die Stimmung der Handelsunternehmen verschlechterte sich jedoch, da die Nachfrageerwartungen zurückgingen, wobei Kraftfahrzeuge und Textilien in diesem Monat besonders von einem trüben Klima betroffen waren, erklärte die Notenbank. In der Umfrage wurde außerdem eine Abschwächung der Stimmung bei den unternehmensbezogenen Dienstleistungen festgestellt, die sich jedoch in Grenzen hielt.

