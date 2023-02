MADRID (dpa-AFX) - Spanien wird der Ukraine zunächst sechs Leopard-Panzer des älteren Typs 2A4 liefern. Das sagte Verteidigungsministerin Margarita Robles am Mittwoch im Parlament in Madrid. "Falls es notwendig werden sollte", könne ihr Land auch noch mehr Panzer dieses Typs liefern. Es handele sich um Fahrzeuge, die seit 2012 eingemottet seien und erst generalüberholt werden müssten. Spanien verfügt über insgesamt 347 Leopard-Panzer. Davon gehören 108 zur älteren Variante 2A4 und 239 zum neueren Typ 2A6, der in Spanien 2E heißt.

Von diesen neueren, kampfstärkeren Panzern will Spanien aber bisher keine an die Ukraine abgeben. Sie würden für die eigene Landesverteidigung gebraucht, sagte Robles.

Bisher haben nur Deutschland 14 und Portugal 3 Leopard 2A6 zugesagt. Für das komplette ukrainische Panzerbataillon aus 31 Fahrzeugen dieses neueren Typs, für das Deutschland die Federführung übernommen hat, fehlen noch 14 Panzer.

Vergangene Woche waren 55 Ukrainer in Spanien eingetroffen, um im Schnellverfahren als Besatzungsmitglieder und Techniker an Leopard-Kampfpanzern ausgebildet zu werden. Ein Leopard hat vier Besatzungsmitglieder. Spanien gehört zu den Nato-Ländern, die sich grundsätzlich bereiterklärt haben, der Ukraine Leopard zur Verfügung zu stellen./ro/DP/mis