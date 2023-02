Wien (www.fondscheck.de) - Der Frankfurter Vermögensverwalter Source For Alpha hat Franz-Xaver Jahrstorfer in sein Team geholt, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde für den Aufbau des Fondsgeschäfts in Österreich und der Schweiz verantwortlich sein.Jahrstorfer blicke auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Finanz- und Fondsbranche zurück. Er habe unter anderem für Credit Suisse, UBS, Deutsche Bank und DZ Bank in den Bereichen Business Development, Investment Fund Sales und Relationship Management gearbeitet. (22.02.2023/fc/n/p) ...

