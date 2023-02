Mainz (ots) -Bitte beachten sie den aktualisierten Programmtext:Mittwoch, 22. März 2023, 20.15 UhrAktenzeichen XY... UngelöstDie Kriminalpolizei bittet um MithilfeBeim Gassi gehen ermordetEine Frau geht mit ihrem Hund im Wald spazieren. Kurze Zeit später wird sie gefunden, brutal ermordet. Wer hat die Mutter eines kleinen Jungen getötet - und warum?Gefährliche BlockadeEine Bankangestellte zählt das Geld einer Kundin. Plötzlich stürmt ein bewaffneter Mann auf sie zu und schnappt sich die Geldscheine. Er flüchtet: Doch ein Kunde stellt sich ihm in den Weg.Tod im RollstuhlEin Mann ist nach einer Beinamputation auf den Rollstuhl angewiesen. Um sein Leben meistern zu können, braucht er Hilfe. Eines Tages lässt er seinen Mörder in die Wohnung."Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5447685