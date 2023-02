Die geheimen Champions steigen in den Ring! https://bit.ly/3IHSsyt Jetzt die besten Small- und Mid-Cap-Tipps finden: Mit dem Börsendienst smallCap Champions von Marcel Torney! Der Einzelhandelsriese Walmart glänzt bei Umsatz und Gewinn pro Aktie und steigert sogar die Dividende. Trotzdem geht die Aktie auf Tauchstation, denn der Ausblick hat Anleger enttäuscht. Mike Seidl, Marktanalyst bei America's Most Wanted, erklärt im Interview, warum er die Aktie dennoch langfristig für ein solides Investment hält. Ganz anders sieht Seidl die Lage bei der Baumarkt-Kette Home Depot. Der Corona-Boom für Heimwerker-Bedarf hat sich auch in den USA mittlerweile abgeschwächt, der Ausblick auf das laufende Jahr fiel verhalten aus. Die strukturellen Schwierigkeiten dürften auch der Aktie weiterhin Probleme machen, glaubt Seidl. Jetzt einschalten und die komplette Chart-Analyse sehen!