Triesen, Liechtenstein (ots/PRNewswire) -EdHeroes (https://edheroes.network/) ist eine globale Bildungsinitiative zur Unterstützung und Inspiration von Bildungsführern auf der ganzen Welt. Durch die Vernetzung von Familien, Organisationen, Lehrkräften und anderen will EdHeroes Projekte initiieren und den Zugang und die Qualität der Bildung für alle verbessern. Diese Mission ergänzt sich mit der Bildungsphilosophie von MYEO (https://mymyeo.com/), da sich beide Initiativen leidenschaftlich für die Bildung benachteiligter Kinder und Jugendlicher weltweit einsetzen. Die erfolgreiche Eröffnung des neuen Hubs in Myanmar ist das Ergebnis dieser gemeinsamen Leidenschaft.Zur weiteren Stärkung des Projekts fand im Februar das Forum "Future Ready!" (https://myanmar.edheroes.forum/)statt, das Lehrern und Schülern innovative Lernstrategien vorstellte. Hauptredner waren Suchetha Bhat, CEO von Dream a Dream (https://dreamadream.org/), und Monirath Siv, CEO von Teach For Cambodia (http://teachforcambodia.org/) (TFC)."Es war mir eine Ehre, Dream a Dream als CEO und EdHeroes als Beiratsmitglied bei dieser Veranstaltung zu vertreten. Es war eine großartige Plattform, die das Engagement von MYEO für gerechte Lösungen vor Ort zeigte. Wir hatten die Gelegenheit, von verschiedenen Experten aus der ganzen Welt zu lernen und ihnen zuzuhören", erklärte Suchetha Bhat.Htet Thiri Shwe, CEO von MYEO, erklärte: "Die Bildungssituation in Myanmar ist kritisch, da Tausende von jungen Menschen nicht in der Lage sind, eine Schule oder Universität zu besuchen. Indem wir uns mit der globalen Gemeinschaft der EdHeroes verbinden und voneinander lernen, können wir diese Schwierigkeiten und Herausforderungen überwinden.Unter den zahlreichen Experten und führenden Persönlichkeiten, die ihre Erfahrungen und ihr Wissen mit den Teilnehmern teilten, waren Varsha Pillai (Dream a Dream), Farhannisa Nasution (EdHeroes Indonesia), Thurein Aung (Doh Eain), Achmad Adhitya (Solo Technopark), Pin Kasemsiri (Generation Thailand), Sachal Aneja (Plan International).Die Themen umfassen einen kurzen Überblick über die Herausforderungen, vor denen das Bildungssystem steht, was jeder Einzelne tun kann, um eine nachhaltige und gerechte Bildung zu gewährleisten, wie unsere Initiativen die Qualifikationslücke schließen können und welche Vorteile die Integration von Technologie in das Bildungssystem hat.Dies war die erste Initiative, die von der neu ernannten EdHeroes CEO, Alina Baimen, ins Leben gerufen wurde. Alina ist seit der Gründung von EdHeroes dabei und hat das Unternehmen von den Werten bis zur Vision mit aufgebaut. Sie war Mitbegründerin des EdHeroes Netzwerks, wie wir es heute kennen, was einen reibungslosen Übergang in ihre Position als Chief Executive Officer ermöglichte.Nach dem erfolgreichen Start des Hubs plant Alina bereits den nächsten Schritt: EdHeroes soll Bildung zu den derzeit Benachteiligten bringen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2006655/EdHeroes_Hub_in_Myanmar.jpginfo@edheroes.networkView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/onward-and-hubwards---myeo-und-edheroes-eroffnen-gemeinsam-ein-neues-bildungszentrum-in-sudostasien-301753263.htmlPressekontakt:Daria Bashkatova | +7 926 268 39 14 | d.bashkatova@edheroes.networkOriginal-Content von: EdHeroes Network, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163267/5447710