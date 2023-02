Munich Re will seinen Anteilseignern eine höhere Dividende zahlen und erneut eigene Aktien zurückkaufen. Für 2022 soll es eine Ausschüttung von 11,60 Euro je Aktie geben und damit 60 Cent mehr als ein Jahr zuvor. Zudem will der weltgrößte Rückversicherer eine Milliarde Euro für den Rückkauf eigener Papiere in die Hand nehmen. Für den morgigen Donnerstag stehen die Zahlen für 2022 auf der Agenda.Der Mitteilung zufolge will Munich Re den Erwerb im Volumen von maximal einer Milliarde Euro zwischen ...

