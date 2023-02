Los Angeles (ots/PRNewswire) -Die neue Netflix-Serie Gunther's Millions ist eine Show, wie wir sie seit Tiger King nicht mehr gesehen haben. Die bizarre und düstere Thematik fesselt die Zuschauer an den Bildschirm und sie fragen sich: "Kann es noch verrückter werden?" Und verrückter geht's immer!Die populäre Serie, die am 1. Februar ihre Premiere feierte, erzählt die Geschichte von Gunther dem VI. (Deutscher Schäferhund im Wert von 400 Millionen Dollar) und seinem Herrchen, dem italienischen Tycoon Maurizio Mian. Wieder einmal hat ein Mann aus Pisa einen neuen Weg für unkonventionelle Brillanz geebnet, so wie es Galileo Galilei aus Pisa vor Jahrhunderten tat.Als Gunthers Herrchen hat Mian mit einer Kollektion namens "Gunther's Rich Dog Collection" im NFT-Geschäft die Fährte aufgenommen. Eine private Insel namens Leaf Cay, ehemals im Besitz von Nicolas Cage, hat Gunther außerdem gekauft. Der Kaufpreis? Nun, das kann Ihnen Maurizio sagen.Mit dem Kauf von Leaf Cay planen Mian und die Gunther Corporation, die wissenschaftliche Forschung über Glück, soziale Experimente, Tierschutzinitiativen und die Diversifizierung der Vermögenswerte von Gunther fortzusetzen.Die Geschichte von Gunther's Millions dreht sich um eine Erbschaft von fast einer halben Milliarde Dollar, die Gunther hinterlassen wurde, und um die Eskapaden des Hundes, die von Mian im Zusammenhang mit der Neuropsychoanalyse seiner Forschungen inszeniert wurden. Von diesen Studien erhofft man sich ein konkreteres Verständnis des emotionalen menschlichen Verhaltens durch eine unsichtbare Linse.Gunther und sein Vermögen - ursprünglich im Besitz einer geheimnisumwitterten deutschen Gräfin - waren das einzige Erbe für einen der führenden europäischen Pharmakonzerne, der für das Osteoporose-Medikament Fosamax verantwortlich ist. Nach dem plötzlichen Tod der Gräfin wurde der Hund in der Obhut von Mian zurückgelassen. Da die Gräfin weder Ehemann noch Kinder noch nahe Verwandte hatte, die ihr Vermögen verwalten konnten, wurde Mian (ein Freund der Familie) aufgrund seiner eigenartigen, aber scharfen Intelligenz ausgewählt, ihren Nachlass zu verwalten.Was folgte, waren Scharen von Fans, weltweite Presse, prominente Verbindungen, seltene Sportwagen, Megayachten, "Free Love"-Nachtclubs, Steuerhinterziehung, kultige Popbands, von Pornostars angeführte Fußballmannschaften, Madonnas Villa in Miami Beach und - besonders komplex - ein drei Jahrzehnte dauerndes Forschungsprojekt über das Streben nach Glück.Überraschenderweise ist dies nur die Spitze des Eisbergs, denn Gunthers Geschichte ist noch nicht zu Ende, und auch der Stammbaum der Hunde ist mehr als ihr kollektives Gewicht in Gold wert.Gunther's Millions wird auf Netflix gestreamt.@GuntherRichDog - Instagram & TwitterMedienkontakt:Eileen Koch EKC PR310-441-1000 eileen@ekcpr.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2007533/Gunther_s_Millions_Announcement.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/starhund-der-netflix-serie-gunthers-millions-kauft-nicolas-cages-privatinsel-auf-den-bahamas-und-beginnt-mit-nft-sammlung-301753198.htmlOriginal-Content von: The Gunther Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168736/5447738