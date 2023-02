Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, die Investorenlegende Warren Buffett kommt dem selbst formulierten Ziel, am liebsten einmal "100 Prozent an Apple" zu halten, wieder ein Stück näher: Mitte Februar wurde bekannt, dass Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway Ende 2022 ihr ohnehin hohes Engagement bei Apple weiter ausgebaut hat. Aus einer Meldung an die US-Börsenaufsicht...

Den vollständigen Artikel lesen ...