Pfeiffer Vacuum plant für das Geschäftsjahr 2022 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,11 Euro je Aktie. Einen entsprechenden Ausschüttungsvorschlag will das Unternehmen seinen Aktionären auf der anstehenden Hauptversammlung 2023 unterbreiten. Im Jahr zuvor hatte man noch eine Dividende in Höhe von 4,08 Euro je Pfeiffer Vacuum Aktie ausgezahlt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...