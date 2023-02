Die Klimapolitik ist ein zentrales Thema. Um dem Ziel der Energiesicherheit und der Abkehr von fossilen Brennstoffen näher zu kommen, sind bestimmte Rohstoffe gefragt. Kobalt, Nickel und Lithium stehen an erster Stelle. Die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten ist nicht beliebt. Betrachtet man die weltweiten Reserven an kritischen Rohstoffen, so steht China mit mehr als 42 Prozent an der Spitze. Den zweitgrößten Anteil mit immer noch gut 20 Prozent besitzt Brasilien. Abgesehen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...