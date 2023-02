Köln (ots) -



Henning Krautmacher (65), langjähriger Frontmann der Kölner Band "Höhner", hat sich seinen berühmten Schnurrbart abrasiert. "Das ist wunderbar, ich kann unbehelligt durch die Welt gehen", sagte der Musiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe). "Ich habe immer gesagt: Wenn ich aufhöre, dann kommt der Schnäuzer weg", so Krautmacher. Er war überraschend im neuen Look bei einem Termin zur Vorstellung des neuen Programms "Viváce" im "Höhner Rock and Roll Circus" aufgetaucht.



Krautmacher hatte im Februar vergangenen Jahres seinen Abschied aus der Band für Ende 2022 gerade angekündigt, als eine Krebserkrankung seiner Frau Anke bekannt wurde. Daraufhin zog er sich sofort von der Bühne zurück. Auch vor zwei Tagen, als die Band auf einem eigenen Wagen im Kölner Rosenmontagszug mitfuhr, war Krautmacher nicht dabei. Nun ist die Chemotherapie bei Anke Krautmacher abgeschlossen, die Quarantäneregeln auch für ihren Mann wurden gelockert. "Der Höhner Rock and Roll Circus gibt mir die Möglichkeit, Tschüss zu sagen", sagte Krautmacher, der bei mehreren Vorstellungen als Gast dabei sein wird.



