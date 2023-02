Der chinesische Internetkonzern Baidu (WKN: A0F5DE) hat heute Geschäftszahlen präsentiert, die bei Anlegern nicht gut ankommen. Aktuell fällt die Aktie an der Nasdaq um -3% auf 136,46 US$. Treibt hier nur wieder vorübergehend das Zinsgespenst sein Unwesen oder hat das Papier grundsätzlich schwere Zeiten vor sich? Baidu ist ein chinesisches Unternehmen mit Sitz in Peking, das die gleichnamige Suchmaschine betreibt - laut Alexa Internet eine der drei ...

