Die Aktie von Apple kann sich dem nervösen Gesamtmarkt vor der Veröffentlichung der Protokolle zum letzten Fed-Zinsentscheid am heutigen Mittwochabend nicht entziehen und knüpft mit einem moderaten Minus von rund 0,4 Prozent an den Vortagesverlust an. Im Chart nähert sich der Kurs dadurch einer Schlüsselmarke an.Nachdem die Apple-Aktie seit Jahresanfang in der Spitze mehr als 20 Prozent zugelegt hatte, ist sie in den vergangenen Tagen wieder etwas zurückgekommen. An sich kein Beinbruch, doch dadurch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...