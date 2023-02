Der DAX zeigte am heutigen Mittwoch fast das gleiche Kursmuster wie am Vortag. Erst tauchte der DAX erneut ab und erreichte im Tagestief 15.247 Punkte. In der Folge konnte sich der DAX aber wieder erholen und mit einer bullischen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gehen. Allerdings weiterhin unter dem 10er-EMA. Solange der DAX den 10er-EMA nicht nachhaltig zurückerobern kann, ist eher mit erneut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...