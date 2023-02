FACC hat 2022 zwar die eigene Umsatz-Prognose toppen können, die ausgegebene EBIT-Guidance wurde aber nicht erreicht. "Umsatz und das Ergebnis werden für das Geschäftsjahr 2022 abweichend vom Ausblick sein", teilt das Unternehmen am Mittwoch Abend mit. Das Unternehmen ging von einer Umsatzsteigerung von 10 Prozent auf 550 Mio. Euro und einer Verdreifachung des operativen Ergebnisses zum Vorjahr aus. Der erwartete Umsatz wird nun aber bei ca. 600 Mio. Euro liegen und das EBIT im Bereich von ca. 5 Mio. Euro (Vorjahr 4,3 Mio. Euro ohne Einmaleffekte), so das Unternehmen. Gründe für den höheren Umsatz seien im Zusammenhang mit der Einmalverrechnung von projektbezogenen Entwicklungskosten sowie einem erhöhten Bedarf an Produktlieferungen zu sehen, so das Unternehmen. Auf das Ergebnis ...

