Die Gigafactory in Grünheide steht mittlerweile und die Kapazitäten dort werden stetig weiter ausgebaut. Eigentlich sollte in der Nähe der Hauptstadt auch eine riesige Batteriefabrik entstehen. Von Elon Musk wurde jene einst als größte Batteriefabrik auf dem Planeten angekündigt. Aus dem Projekt wird nun aber wohl doch nichts werden und den Konzern zieht es dafür wohl mehr in die Heimat in den USA.Darüber informierte jüngst das Wirtschaftsministerium in Brandenburg. Demnach habe sich Tesla (US88160R1014) von den Plänen für ...

