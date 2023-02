DJ Fed-Protokoll: Mehrzahl der Notenbanker war für Erhöhung um 25 Basispunkte

Von Nick Timiraos

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Notenbanker haben sich bei ihrer Sitzung am 1. Februar mehrheitlich für eine Verlangsamung der Zinserhöhungen ausgesprochen. Dies sei der beste Weg, um die Risiken einer zu starken oder zu schwachen Inflationsbekämpfung auszugleichen, hieß es im Protokoll. Einige Notenbanker warnten aber auch vor den Gefahren einer zu frühen Verlangsamung oder der Einstellung der Zinserhöhungen. "Einige Teilnehmer merkten an, dass eine nicht ausreichend restriktive Politik die jüngsten Fortschritte bei der Eindämmung des Inflationsdrucks aufhalten könnte", heißt es im Protokoll weiter.

Im Sitzungsprotokoll heißt es zudem, dass "fast alle Teilnehmer darin übereinstimmten, dass eine Zinserhöhung um einen Viertelpunkt bzw. 25 Basispunkte angemessen sei". Einige wenige Teilnehmer sprachen sich jedoch für einen größeren Schritt von 50 Basispunkten aus oder hätten diesem zugestimmt, heißt es im Protokoll. "Die Teilnehmer, die eine Anhebung um 50 Basispunkte befürworteten, merkten an, dass eine größere Anhebung das Zielband schneller in die Nähe des Niveaus bringen würde, von dem sie glauben, dass es eine ausreichend restriktive Haltung erreicht", heißt es im Protokoll.

Die Diskussion legte nahe, dass eine weitere Anhebung um 25 Basispunkte auf der nächsten Sitzung am 21. und 22. März wahrscheinlich ist. In der Zwischenzeit deuteten neue Daten auf eine stärkere Wirtschaftstätigkeit und langsamere Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung hin als erwartet, was die Fed dazu veranlassen könnte, die Zinsen länger anzuheben als vor den jüngsten Berichten erwartet.

Mit der Erhöhung um 25 Basispunkte auf die Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent hat die Fed das Tempo ihrer geldpolitischen Straffung gedrosselt. Im Dezember hatten die Notenbanker den Leitzins um 50 Basispunkte erhöht, davor war der Schlüsselzins in vier aufeinanderfolgenden Sitzungen um jeweils 75 Basispunkte gestiegen. Die langsamere Anhebung spiegelt das wachsende Vertrauen der Notenbanker wider, dass die Wirtschaft auf ihre Bemühungen, die Nachfrage zu dämpfen und die Inflation zu senken, anspricht.

Mitarbeit: Andreas Plecko

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2023 14:25 ET (19:25 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.