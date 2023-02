Reichlich Nachrichten zum Umbau und der künftigen Struktur von Fresenius und Fresenius Medical Care (FMC) haben die Kurse der beiden Unternehmen am Mittwoch in unterschiedliche Richtungen getrieben. Während FMC um fast elf Prozent auf gut 41 Euro nach oben schnellten, sackten Fresenius um viereinhalb Prozent auf 27,54 Euro ab.Mit Blick auf FMC schrieb Analyst Graham Doyle von der Bank UBS, die Prognosen für 2023 seien "nicht so schlecht, wie einige Investoren es erwartet hatten". Die für das Jahr ...

