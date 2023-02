Unerwartet, bemerkenswert oder einfach nur phänomenal: Was die deutschen Blue Chips seit Ende letzten Jahres performancetechnisch abliefern, ist angesichts der vielen Herausforderungen schlichtweg nichts weniger als das.Doch mit weiteren Kursgewinnen steigt auch die Temperatur am Markt spürbar an. Und so fragen sich viele Anleger, die derzeit auf Gewinnen aus den letzten Wochen und Monaten sitzen: Wohin geht die Reise noch? Im Rahmen der Titelstory hat die Redaktion genau nach jenen Werten gesucht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...