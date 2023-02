VANCOUVER, British Columbia, Feb. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. (TSX: WPRT / Nasdaq: WPRT) hat heute bekanntgegeben, dass es seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2022 am Montag, 13. März 2023, nach Börsenschluss veröffentlichen wird. Eine Telefonkonferenz und ein Webcast zur Erörterung der Finanzergebnisse und anderer Unternehmensentwicklungen werden am Dienstag, 14. März 2023, stattfinden.



Uhrzeit: 10:00 Uhr ET (7:00 Uhr PT) Einwahl: 1-604-638-5340 oder gebührenfrei unter 1-800-319-4610 Webcast: https://investors.wfsinc.com/ (https://investors.wfsinc.com/)

Um auf die Aufzeichnung der Telefonkonferenz zuzugreifen, wählen Sie bitte die Nummer 1-800-319-6413 (Kanada und USA gebührenfrei) oder 1-604-638-9010 unter Verwendung des Passcodes 9886. Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird bis zum 21. März 2023 im Archiv verfügbar sein. Der Webcast wird auf der Website von Westport archiviert, und es wird eine Aufzeichnung zur Verfügung stehen.

Über Westport Fuel Systems

Bei Westport Fuel Systems treiben wir Innovationen voran, um eine sauberere Zukunft zu ermöglichen. Wir sind ein führender Anbieter von fortschrittlichen Komponenten und Systemen für saubere, kohlenstoffarme Kraftstoffe wie Erdgas, erneuerbares Erdgas, Propan und Wasserstoff für die globale Transportbranche. Unsere Technologie bietet die für Verkehrsanwendungen erforderliche Leistung und Kraftstoffeffizienz sowie die Umweltvorteile, die zur Bewältigung des Klimawandels und der Luftqualität in Städten erforderlich sind. Mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und Niederlassungen in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika bedienen wir Kunden in mehr als 70 Ländern mit führenden globalen Transportmarken. Bei Westport Fuel Systems denken wir voraus. Weitere Informationen finden Sie unter www.wfsinc.com.

