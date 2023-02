Der DAX verliert in den ersten Handelsstunden deutlich, kann die Verluste im Handelsverlauf eingrenzen. Gespannt blicken die Anleger heute in die USA, wo am Abend das Protokoll der letzten Fed-Sitzung veröffentlicht wird. Von Unternehmensseite sorgen heute u. a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei Nordex, Adidas, ProSiebenSat.1 und Münchener Rück.

Den vollständigen Artikel lesen ...