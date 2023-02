Die Syntagma Capital kündigt heute an, dass sie heute für die Übernahme von Erasteel (https://www.erasteel.com) in exklusive Verhandlungen mit Eramet eingetreten ist. Diese Sparte ist ein globaler Marktführerim Bereich der herkömmlichen und Pulvermetallurgie von Hochgeschwindigkeitsstählen für anspruchsvolle Bearbeitungs-, Bohr- und Schneidwerkzeuge. Außerdem besitzt Erasteel in Europa einzigartige Metall-Recycling-Fähigkeiten und bietet nachhaltige Lösungen für die Wiederverwertung von Batterien, Katalysatoren und Metallen. Die Sparte beschäftigt an seinen sechs Standorten in Frankreich, Schweden und China insgesamt ca. 850 Mitarbeiter. 2022 erzielte Erasteel einen Ertrag von 275 Millionen Euro, vorwiegend mit Produkten für die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Automobil und Industrie.

Die vorgeschlagene Transaktion, die im Rahmen der vorgeschriebenen Informations- und Beratungspflichten dem Betriebsrat vorgelegt werden wird, unterliegt der endgültigen Vereinbarung, welche die Erfüllung der üblichen Abschlusskonditionen umfassen wird, einschließlich der behördlichen Zulassungen, und deren Abschluss zum Ende des ersten Halbjahrs 2023 zu erwarten ist.

"Trotz eines sehr schwierigen Übernahmemarkts stellt Erasteel unseren zweiten Geschäftsabschluss im Jahr 2023 dar und unseren dritten Abschluss innerhalb der letzten 6 Monate. Dies zeigt unsere Fähigkeit, Geschäfte für Verkäufer schnell und sicher abzuwickeln. Wir freuen uns auf die Gelegenheit, Erasteel auf globaler Ebene weiterentwickeln zu können. Erasteel ist unser drittes Carve-Out und stärkt unsere Position als bevorzugter Partner für komplexe Carve-Outs in Europa", sagte der Managing Partner von Syntagma, Sebastien Kiekert Le Moult.

"Wir beabsichtigen, unsere globale Erfahrung und das technische sowie Forschungs- und Entwicklungs-Know-how von Erasteel, seine globale Präsenz und die starken Kundenbeziehungen zu nutzen, um das Wachstum der Firma zu stärken, sowohl organisch als auch durch gezielte Übernahmen. Wie wollen auch die Entwicklung der Recycling-Sparte von Erasteel in Frankreich beschleunigen", sagte der Syntagma-Partner Frank Coenen.

Das an der Transaktion beteiligte Team von Syntagma bestand aus Sebastien Kiekert Le Moult (Managing Partner), Frank Coenen (Partner), Benjamin Dahan (Partner), Fabio Yamasaki (Principal), Gabriele Lo Monaco (Senior Associate).

Syntagma wurde beraten von Willkie Farr Gallagher (Rechtsberater), Lincoln International (Berater für Fusionen und Übernahmen), PwC (Finanzberater) und Advention Business Partners (geschäftlicher und strategischer Berater).

Syntagma investiert in Firmen, die von der praktischen operativen Erfahrung profitieren können, um das Wachstum zu beschleunigen und die Performance für alle Teilhaber zu verbessern. Wir sind echte Betreiber mit Erfahrung bei der Arbeit in und der Verwaltung von Firmen auf globaler Ebene. Wir nutzen unsere internen Ressourcen für die Entwicklung erfolgreicher Strategien und führen diese aus, um deren volles Potenzial zu nutzen und nachhaltigen, langfristigen Mehrwert zu schaffen. Syntagma investiert in und betreibt Unternehmen aus einer Vielzahl von Sparten mit einem speziellen Fokus auf die Märkte Materialien, Chemie, Industrie und unternehmensbezogene Dienstleistungen, einschließlich Herstellung, Vertrieb, Transport, Logistik, Geräteverleih, Metalldienstleistungen und anderer Branchen. Als Unterzeichner von UN PRI verpflichtet sich Syntagma zur Einhaltung strenger ESG-Standards bei allen Investitionen. Der Firmensitz ist in Brüssel, Belgien. Weitere Informationen finden Sie auf: https://syntagmacapital.com

Marie Ciparisse

Phone: +32 (0)2 315 70 12

Email mciparisse@syntagmacapital.com