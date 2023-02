THE NEXT BIG THING: "KI wird unsere Welt verändern!" Die Microsoft-Legende Bill Gates sieht hier die nächste Internet-Revolution!

Anzeige / Werbung

"Künstliche Intelligenz wird unsere Welt verändern!"

Der Mann, der vor 50 Jahren mit der Gründung von Microsoft die IT-Welt revolutionierte, ist sich sicher: Künstliche Intelligenz wird unsere Welt verändern!

"Die Zukunft ist jetzt", hieß es schon 2018 in einem Werbespot der Gates-Foundation. Doch glaubt man Tech-Multimilliardär Bill Gates (67), passt der Slogan heute besser denn je. Denn die künstliche Intelligenz ist gewaltig auf dem Vormarsch!

Bill Gates glaubt, dass u.a. KI-basierte Anwendungen wie der Chatbot ChatGPT so bedeutend sei wie die Erfindung des Internets. Verbesserungen bei der künstlichen Intelligenz seien derzeit die "wichtigste" Innovation der Menschheit!

"Bisher konnte künstliche Intelligenz zwar lesen und schreiben, aber den Inhalt nicht verstehen", erklärte Bill Gates kürzlich dem Handelsblatt. "Die neuen Programme wie ChatGPT werden viele Bürojobs effizienter machen, indem sie beim Schreiben von Rechnungen oder Briefen helfen."

War künstliche Intelligenz für den Durchschnittsmenschen lange ein kaum greifbarer Begriff aus Science-Fiction-Filmen, findet sie seit einigen Jahren immer mehr Einzug in das tägliche Leben! Die KI-Technologie bietet bedeutende Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse und der Effizienz im Büro, im Gesundheitswesen und im Bildungswesen.

Quelle: picture alliance / YONHAPNEWS AGENCY | Yonha

Unser KI-Favorit Verses Technologies (WKN: A3DMV5) gibt sich jedoch nicht nur mit Frage-Antwort-Spielchen wie ChatGPT zufrieden sondern revolutioniert gleich die gesamte Branche mit seinem neuen Betriebssystem. Apple, Microsoft und Android lassen grüßen!

Das Spacial Web gilt als der wahre Gamechanger der Branche!

Im Rahmen der KI-Forschung ist das "Spatial Web" ist ein Konzept, das sich auf die Integration von räumlichen Informationen in das World Wide Web bezieht. Es wird auch als "Geoweb" oder "Web 3.0" bezeichnet.

Laut dem Consulting Giganten Deloitte sind Technologien wie Web3 und das Metaversum bereit, revolutionäre Fortschritte und technologische Durchbrüche voranzutreiben, die neue Formen der Kommunikation, Innovation, Prototyping und Gemeinschaftsbildung - und somit neue Geschäftsmöglichkeiten - hervorbringen.

Das Aufkommen von intelligenten Städten und Fabriken, autonomen Autos, intelligenten Geräten und Virtual-Reality-Welten, automatisiertem Einkaufen und digitalisierter persönlicher Medizin verändert die Art und Weise, wie wir leben, spielen, arbeiten, reisen und einkaufen.

Überall auf dem Planeten brechen Technologien hinter dem Bildschirm hervor und in die physische Welt um uns herum. Gleichzeitig werden die Menschen, Orte und Dinge in unserer Welt digitalisiert und in die virtuelle Welt gebracht und werden Teil der digitalen Domäne. Wir digitalisieren quasi das Physische und "physikalisieren" das Digitale. Klare Grenzen zwischen Realem und Virtuellem lösen sich auf.

In den vielen "Top-Technologie"-Listen, die von führenden Forschungsunternehmen auf der ganzen Welt zusammengestellt wurden, zeichnet sich ein wiederkehrendes Muster ab. Die Investitionen und Akquisitionen, die die größten Technologieunternehmen in den letzten zehn Jahren in den Bereichen künstliche Intelligenz, erweiterte und virtuelle Realität, Internet der Dinge einschließlich intelligenter Autos, Drohnen, Robotik und biometrischer Wearables sowie Blockchain, Kryptowährung, 5G-Netzwerke und 3D-Druck getätigt haben, werden in das Netz unserer globalen Zivilisation eingewebt, unter unseren Füßen, über unseren Köpfen und überall um uns herum.

Unterstützt durch neue Netzwerkprotokolle führt dies zur Schaffung eines neuen Webs, das physische Orte mit virtuellen Orten verbindet - dem SPACIAL WEB. Dieses ermöglicht eine offene und interoperable neue Generation des Internets ermöglichen - eine Web 3.0-Ära, die die Privatsphäre und die Eigentumsrechte von Einzelpersonen schützt und gleichzeitig sichere und vertrauenswürdige Interaktionen und Transaktionen zwischen Menschen, Maschinen und virtuellen Ökonomien gewährleistet.

Um es noch einmal auf den Punkt zu bringen: Das Web 1.0 bestand aus statischen Dokumenten und schreibgeschützten Daten auf PCs. Das Web 2.0 führte benutzergenerierte Multimedia-Inhalte, interaktive Webanwendungen und soziale Medien auf Multi-Touch-Smartphones ein.

Quelle: Verses Technologies Inc.

Das Web 3.0 markiert nun den Aufstieg von AR- und VR-Headsets, intelligenten Brillen, Wearables und Sensoren. Diese werden es dem Spatial Web ermöglichen, unsere Informationen, Ideen und Vorstellungen in die Welt um uns herum zu projizieren, sie in jedes Gespräch einzuweben und sie in unseren Städten, an den Orten, an denen wir arbeiten, lernen und leben, anzuzeigen.

Lassen wir nun noch Dan Mapes, Gründer und Präsident von Verses Technologies (WKN: A3DMV5) sprechen:

"Ausgestattet mit natürlicher Sprachsuche, Data Mining, maschinellem Lernen und KI-Empfehlungsagenten ist das Spatial Web eine wachsende Bandbreite von Diensten und Informationen, die mit immer ausgefeilteren KI-Assistenten und revolutionären neuen Schnittstellen navigierbar sind. Als neues Protokoll bietet das Spatial Web eine offene Plattform für Unternehmen, um Daten in einem dreidimensionalen Raum zu digitalisieren, mit dem Benutzer interagieren können. Diese Digitalisierung des Lebens bedeutet, dass plötzlich jede Information räumlich werden kann, jede Umgebung dank KI intelligenter sein kann und jeder Datenpunkt über mich und meine Vermögenswerte - sowohl virtuell als auch physisch - zuverlässig gespeichert, gesichert, verbessert, und monetarisiert."

*** Verses Technologies mit genialer Ausgangssituation ***

Verses Technologies (WKN: A3DMV5) ist ein KI-Unternehmen der nächsten Generation, das grundlegende Technologien für das Zeitalter des kontextbezogenen Computing bereitstellt.

Nach dem Vorbild natürlicher Systeme und den Designprinzipien des menschlichen Gehirns und der menschlichen Erfahrung ist das Flaggschiff von Verses COSM, ein KI-Betriebssystem zur Verbesserung jeder Anwendung mit adaptiver Intelligenz.

COSM basiert auf offenen Standards und wandelt unterschiedliche Daten in einen universellen Kontext um, der eine vertrauenswürdige Zusammenarbeit zwischen Menschen, Maschinen und KI über digitale und physische Domänen hinweg fördert.

Quelle: Verses Technologies Inc.

Wie Jay Samit (ehemaliger stellvertretender Vorsitzender von Deloitte und jetzt Vorstandsmitglied von VERSES) sagte:

"Die Auswirkungen des Spatial Web werden die des Internets in den Schatten stellen und verändern, wie wir leben, arbeiten und gedeihen. Etwa alle zwanzig Jahre findet ein Technologiesprung statt. Genau jetzt ist dieser Moment wieder gekommen."

Es bedarf folglich wenig Fantasie, dass mit dem KI Betriebssystem COSM ein neues Windows bzw. Android entsteht!

Zusätzlich zu COSM hat das Unternehmen bereits die ersten "Killer-Apps" (u.a. Wayfinder) entwickelt und wird COSM bald für Drittanbieter-Entwickler öffnen, um ihre eigenen Apps zu erstellen. Somit wird das Unternehmen auf Sicht effektiv zum App Store für das Spatial Web, einer wahren Goldgrube! Überlegen Sie einfach wer die wahre Cashcow von Apple ist: es sind nicht die Iphones sondern der App-Store!

Quelle: Verses Technologies Inc.

Partnerschaft mit SVT Robotics bedeutet Meilenstein!

Verses Technologies (WKN: A3DMV5) hat als einer ihrer ersten Apps mit WAYFINDER eine Web 3.0-Logistiklösung basierend auf dem neuen Hyperspatial Modellierungssprache (HSML) geschaffen. Eine KI-gestützte visuelle Navigation System, das von Lagerarbeitern zum Befüllen verwendet wird. Mit visueller Navigation und Audio-Hinweisen, räumliche Analyse und Dynamik Slotting entsteht ein Mixed-Reality-Erlebnis für den Anwender.

WayFinder nutzt räumliche Intelligenz, um optimale Effizienz und Genauigkeit zu erzielen, und verbessert die Lagerproduktivität um 30 % bis 50 %! Sie wird derzeit bereits von mehreren namhaften Logistikunternehmen eingesetzt!

Doch nun hat das Unternehmen noch einen drauf gesetzt: denn brandaktuell wurde eine Partnerschaft mit der Firma SVT Robotics geschlossen, die mit ihrer Plattform SOFTBOT® und dem entsprechenden Partner-Ökosystem die Einbindung und den Einsatz von Robotern, IoT und anderen industriellen Anwendungen effizienter gestaltet. Die Einbindung von SVT in das Netzwerk-Betriebssystem von VERSES, KOSM, dürfte den Einzug von KI-betriebenen Robotern in Warenlagern und Verteilerzentren nochmals deutlich beschleunigen!

Gabriel René, Gründungsmitglied and CEO von VERSES, kommentiert:

"Wir sind sehr stolz darauf, ein zertifizierter Partner der SOFTBOT-Plattform von SVT Robotics zu sein. Unternehmen innerhalb der Lieferkette operieren in der Regel in einem Umfeld mit komplexen technischen Systemen und es kann sehr herausfordernd sein, mit den neuesten Entwicklungen Schritt zu halten. Die Fähigkeit der SOFTBOT-Plattform von SVT, mehrere Systeme wie WMS, ERP, Robotik und IoT zu integrieren, und die Fähigkeit von KOSM, ein kohärentes Modell der diversen Bewegungen und Abläufe eines Betriebs zu erstellen, um diese besser zu verstehen und zu optimieren, werden hier zu einer leistungsstarken und effizienten Lösung zusammengeführt!"

Quelle: Verses Technologies Inc.

Hier geht's zur Pressemitteilung:

https://www.verses.ai/press-2/partners-with-svt-robotics

Wie unschwer zu erkennen ist: Verses Technologies (WKN: A3DMV5) startet gerade richtig durch mit immer mehr Partnerschaften und Produktinnovationen! Vermutlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis die grossen Player wie Microsoft nach ChatGPT auch hier an die Tür klopfen dürften! Dem müssen Sie zuvor kommen!

